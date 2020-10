Sabato 17 e domenica 18 torna l’Antiquariato alla Fiera Millenaria

GONZAGA Torna, sabato 17 e domenica 18 ottobre, la fiera antiquaria “Del C’era una Volta” alla Fiera Millenaria di Gonzaga (MN). In questa edizione d’autunno del consueto appuntamento per appassionati e collezionisti, che arriva dopo alcuni mesi di stop, ci saranno percorsi allargati e massima attenzione alle normative sanitarie. L’ingresso è gratuito. Gli orari di apertura sono: sabato dalle 8.30 alle 19 e domenica dalle 8.30 alle 18.

La fiera antiquaria della Millenaria raggiunge ben 420 espositori qualificati di antiquariato, collezionismo e modernariato provenienti da tutta Italia, confermando così la qualità dell’offerta che ne ha fatto un appuntamento particolarmente apprezzato dagli intenditori. Tra i pezzi che si potranno trovare in fiera ci sono arredi d’epoca, quadri e oggetti d’arte, tappeti pregiati, monete e francobolli per collezionisti, oltre a tantissime curiosità.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico e Hobbistico di Gonzaga, attivo da trent’anni nell’organizzazione di mercatini d’antiquariato con operatori selezionati provenienti da tutta Italia.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative per la tutela della salute. E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Inoltre, sarà effettuata la registrazione dei visitatori e il rilevamento della temperatura, i percorsi saranno allargati e distanziati e saranno a disposizione degli utenti dispenser di igienizzante per le mani in tutta la fiera. Misure che sono già state messe in pratica con successo durante la Fiera Millenaria di settembre.

Per informazioni: 335/7072502.

Dopo il mercatino d’antiquariato del 17 e 18 ottobre, il quartiere fieristico di Gonzaga darà appuntamento ai visitatori al 2021. A gennaio si terrà Bovimac, la fiera dell’agricoltura e zootecnica, mentre a febbraio spazio alle attrezzature per la pesca sportiva con Carpitaly.