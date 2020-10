GONZAGA A Gonzaga si sdoppia l’appuntamento con Nati per Leggere, il ciclo di letture per bambini da zero a sei anni a cura del personale della biblioteca comunale “F. Messora” e dei Volontari NpL. Nel rispetto delle misure anti Covid-19, i lettori e le lettrici in erba saranno accolti in gruppi di massimo 5 bambini giovedì 15 ottobre alle ore 17 e sabato 17 ottobre alle ore 10. La partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria: tel. 0376 58147, e-mail: biblioteca@comune.gonzaga.mn.it