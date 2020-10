Scultura e digitale: materia, tecnica e nuove frontiere al Creative Lab

MANTOVA Il 7 novembre 2020 prende il via il secondo corso di formazione specialistica dell’Accademia Creative Lab dedicato alla Scultura e alle tecniche del digitale che promette di approfondire, con tecnica e teoria, un rapporto fra due mondi che si fa sempre più complesso e affascinante, strettamente connesso alle esigenze di professioni artistiche e creative che sono anche funzionali al gusto contemporaneo e al mercato. Il viaggio alla scoperta del dialogo tra tecniche espressive avrà come protagonisti gli artisti di fama nazionale Roberta Busato, Ermanno Poletti e Nicola Biondani, lo scultore di teatro di figura Riccardo Canestrari e Archè 3D, startup esperta in progettazione digitale, con una visita alla famosa Fonderia Brustolin di opere d’arte di Verona.

Due dimensioni, che sembravano così lontane fino a qualche anno fa, oggi sono impegnate in un dialogo continuo, un processo di reciproca contaminazione che non può che condurre a una ridefinizione di entrambe. Tuttavia, come tutte le mutazioni, non è un processo indolore, e porta con sé tante implicazioni che vale la pena di indagare. Cosa succede, ad esempio, a un genere artistico così profondamente legato alla materia come la scultura?

È possibile iscriversi all’intero corso ma anche ai singoli moduli, scegliendo tecnica e materiali utilizzati dai diversi scultori.

Dettagli e calendario

Il corso di formazione specialistica è aperto a min 10 max 15 partecipanti, si svolgerà in 12 giornate – più un incontro speciale e una visita in fonderia – dal 7 novembre 2020 al 6 febbraio 2021. Il percorso, riconosciuto da CESVIP Lombardia si svolge ogni sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al Creative Lab Mantova in viale Valle d’Aosta 20 a Mantova.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte fino al 31/10/2020.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo che trovate nell’apposita sezione, da restituire compilato. L’iscrizione si intende perfezionata contestualmente al versamento del corrispettivo previsto. La quota di iscrizione dell’intero corso è di euro 600, mentre i singoli moduli variano da 120 euro (Canestrari, Poletti e Archè3D) a 150 euro (Biondani e Busato). La quota deve essere corrisposta tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Pantacon – IBAN: IT78X0845411500000000902710 con la causale “Iscrizione Accademia Creative Lab – scultura” ed eventuale specifica del modulo scelto. E’ possibile il pagamento rateizzato per chi si iscrive all’intero percorso.

AGEVOLAZIONI

Grazie al Bando Anci 2, gli under 35 e i residenti fuori dalla provincia di Mantova possono accedere al corso con alcune facilitazioni economiche che prevedono la riduzione dei costi di iscrizione del 30% sul totale del corso (vedi dettaglio costi su www.creativelabmantova.it/accademia). Le richieste saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, valutando la lettera motivazionale da allegare al modulo.