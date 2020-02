Rugby a 7 femm. – Mantova vince la tappa di Coppa al Parco del Mincio

MANTOVA Panoramica sui risultati delle giovanili di Mantova e Asola. Per quel che concerne il team cittadino, partita dai due volti per l’U16 sconfitta a Fiumicello 31-17. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio 12-5, nella ripresa i virgiliani di Stefano Giop calano dopo la prima meta subita, mostrando meno aggressività difensiva. Sul 17-17 gli avversari hanno più tenacia e portano a casa la partita. L’under 14 femminile di Andrea Zanetti chiude la tappa del trofeo Interregionale di Villa Carcina con quattro vittorie e le ottime prestazioni di Bonesi e Nababi con nove mete complessive. Per la 16 femminile (unita per l’occasione al Viadana) invece due sconfitte (6-2 con Colorno e 4-2 col Cus Brescia) e una vittoria (6-3 con Orio); in evidenza Carnevali e Bregoli. Domenica brillante per il Rugby Mantova di Filippo Santoro che torna a disputare la Coppa Italia seven allo Stadio Parco del Mincio, conquistando la tappa con 12 punti, frutto delle vittorie con Rovato (21-12) e Stezzano (28-7) e del pareggio 35-35 con le Pantere. Afferma Santoro: «Ci tenevamo ad onorare la tappa di Coppa Italia sul nostro campo e le ragazze, nonostante alcune assenze, hanno giocato con il giusto piglio. Complimenti a tutte per l’impegno». Federica Maestrini (ala e tallonatore del Mantova): «E’ stata una bella tappa, anche se siamo partite sottotono». Per quanto riguarda il sodalizio del Chiese, la rimaneggiata under 10, impegnata con Desenzano a Calvisano, perde tutte le gare. La 12, sempre a Calvisano, piega team A e B del club bresciano.