MANTOVA Aperte dal 12 giugno le iscrizioni per la nuova edizione de l’Accademia dei Ragazzi, programma ormai consolidato di laboratori estivi per ragazzi con la progettazione artistica di Pantacon e la collaborazione e il sostegno del Settore Politiche Educative e Pubblica Istruzione del Comune di Mantova.

Rispetto agli anni scorsi qualcosa cambia nelle procedure d’iscrizione: i posti a disposizione saranno limitati a max 10 per ogni corso, ma resta invariato il format, che dedica a ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni dodici laboratori dal 22 giugno al 31 luglio, esperienze di autentica esplorazione di luoghi, linguaggi e tecniche creative.

Sono anche una risposta alle famiglie mantovane ma sono soprattutto occasioni divertenti e formative, costruite sulla base del gradimento dei ragazzi, raccolto alla fine di ogni edizione e durante incontri preparatori nelle scuole. Partecipano al programma le cooperative Charta, Alkémica, Teatro Magro e Zero Beat ma anche Iuvenis Danza, Mantovabikexperience, Frammenti di Fotografia.

SICUREZZA

In queste settimane gli organizzatori si sono dedicati ad un intenso e accurato lavoro di predisposizione degli spazi e alla formazione interna per garantire alle famiglie un servizio piacevole e coinvolgente che da sempre avviene in sicurezza ma quest’anno deve rispettare qualche regola in più. I laboratori si svolgeranno in Santagnese10 e al Creative Lab e nel caso delle escursioni all’aria aperta toccheranno molti altri luoghi della città e dell’hinterland. Gli spazi, adattati alle regole imposte dall’emergenza Covid-19, seguono un protocollo preciso e invitano le famiglie a rispettare poche ma importanti regole, tramite apposite autocertificazioni, l’utilizzo di mascherine e gel igienizzante. Ogni attività si svolgerà nel rispetto del distanziamento.

Ogni laboratorio dura 5 giorni, si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, includendo le operazioni di triage e accoglienza e la riconsegna dei ragazzi agli accompagnatori.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte dal 12 giugno e unicamente su www.pantacon.it nella sezione Progetti – Accademia dei Ragazzi. Il pagamento della quota di 35 euro per ogni corso va corrisposto in forma di bonifico bancario seguendo le istruzioni sul sito. Per informazioni segreteria@pantacon.it