Avva 180 grammi di hashish in garage: arrestato 30enne marocchino a Lunetta

MANTOVA Nella giornata di venerdì 26 luglio, la Squadra Mobile di Mantova, nell’ambito di specifici servizi di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, procedeva alla perquisizione di un’abitazione sita nel quartiere Lunetta. All’interno del garage della medesima, al cui interno si trovava un ragazzo marocchino di 30 anni, veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo lordo di circa 180 gr, nonché materiale atto al confezionamento della sostanza.

D’intesa con il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Mantova, il soggetto veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso il suo domicilio, in attesa dell’udienza per direttissima prevista per la mattinata odierna.