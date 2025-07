Silvia Mezzanotte e gli altri giurati pronti a decretare il vincitore del CantaBozzolo

BOZZOLO – L’organizzazione del CantaBozzolo ha comunicato i nomi dei componenti la Giuria chiamata a stabilire la graduatoria dei tre primi classificati nella gara di domani.

Un compito non facile considerando il livello di tutti i tredici ammessi dopo una selezione effettuata dal maestro Marcello Cirillo a cui sono stati inviati i provini presso la sua Accademia Bottega del suono a Roma.

Presidente Silvia Mezzanotte grande interprete e famosa ex cantante del gruppo Matia Bazar ma anche gli altri giurati vantano una conoscenza e una passione musicale in grado di garantire un buona recensione e un giudizio altrettanto valido.

A cominciare da Gisella Rabbi valente musicofila, Alex Malossi compositore, arrangiatore e produttore della Casa musicale Memory Records, Daniela Ruzicic nobildonna produttrice e organizzatrice di eventi e spettacoli per la Croazia che partecipa insieme al marito Marco Talacchia. E ancora Valentino Salvini baritono interprete di grandi arie operistiche, Ilenia Torelli Ceo di Must Energia. Mauro Broda presidente di Istituto Consolare Internazionale di Roma, Federica Rubbiani esperta di musica. Carmelo Ferrara patron di Miss Regina d’Europa. Vanessa Dejewski direttrice Lactosiero Bozzolo, Jim Maglia attore e docente teatrale, Valeria Barbieri ceo ditta Belloni srl, Roberto Madesani consigliere comunale Casalmaggiore addetto eventi e spettacoli, Laura Mantovani ceo azienda Sma Calvatone, Stefano Mercurio diplomatico accreditato in 19 nazioni. Paolo Pisi cantautore e musicista mantovano, Enrico Beruschi volto noto della Tv assieme a Carmen Pugliese opinionista a Quarto Grado su Rete 4 e super advisor della Giuria. Giuria che quest’anno si avvarrà del voto digitalizzato metodo super innovativo mai effettuato prima d’ora in un festival canoro di provincia.

A completare uno show che già di per sé si preannuncia di altissimo livello arriva da Napoli il gruppo femminile Love Is back composto dalla cantante Giulia Spanò, la sassofonista Tiziana Zito e e dalla percussionista e drum machine Daniela Tedesco.

Un sound travolgente con una presenza scenica di alto livello