Sono 275 i candidati al 59° concorso internazionale Voci Verdiane Città Di Busseto

Crescono di oltre 100 rispetto allo scorso anno le iscrizioni al Concorso Voci Verdiane Città di Busseto: sono 275 i candidati alla 59° edizione del concorso indetto dal Comune di Busseto in onore e memoria di Carlo Bergonzi, presieduto da Stefano Nevicati, Sindaco di Busseto, e diretto da Alberto Triola, Sovrintendente e Direttore artistico della Fondazione Arturo Toscanini. Il Concorso è organizzato dalla Fondazione Arturo Toscanini e dal Teatro Regio di Parma e si avvale del sostegno della Camera di Commercio di Parma.

Di età compresa tra i 20 e i 38 anni, i cantanti (129 soprani, 28 mezzosoprani, 36 tenori, 44 baritoni e 28 bassi) provengono da 40 diversi Paesi di tutti e cinque i continenti: oltre che dall’Italia e dai Paesi europei, da Argentina, Armenia, Australia, Azerbaigian, Brasile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Corea del Nord, Costa Rica, Cuba, Georgia, Giappone, Israele, Kazakistan, Liberia, Messico, Mongolia, Porto Rico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti d’America, Svizzera, Turchia, Ucraina, Venezuela.

A conferma dell’impegno e dell’attenzione del Concorso nel garantire piena accessibilità anche ai candidati con disabilità di tipo fisico, sensoriale e/o cognitivo, prenderanno parte alle selezioni anche 3 candidati sensibili.

Dei 275 candidati 99 hanno presentato domanda di ammissione tramite video, mentre 176 hanno scelto di prendere parte alle audizioni dal vivo che sono in corso di svolgimento presso le sedi del Concorso in Italia e all’estero: Volskoper Vienna, Sofia Opera and Ballet, Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia, Batumi State Music Centre, Fondazione Arturo Toscanini e Teatro Regio di Parma, Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, Teatro Massimo di Palermo. Il superamento dell’audizione dal vivo garantirà ai candidati l’accesso diretto alla fase semifinale.

La fase concorsuale si terrà a Busseto dall’8 al 15 settembre 2023 con una fase eliminatoria, una semifinale e una fase finale, articolata nella Finale Stage e nel Concerto dei Finalisti.

Novità di questa edizione, la fase Finale Stage consisterà in una vera e propria prova di scena al Teatro Verdi di Busseto, durante la quale, seguendo le indicazioni di un regista, i candidati interpreteranno un’aria tra quelle presentate e verranno valutate la predisposizione e le attitudini del candidato dal punto di vista attoriale e scenico. A seguire, durante il Concerto dei finalisti, nello splendido cortile delle ex Scuderie di Villa Pallavicino a Busseto, venerdì 15 settembre 2023, i candidati, accompagnati dalla Filarmonica Arturo Toscanini, saranno valutati dalla Giuria composta da rappresentanti del Teatro alla Scala di Milano, Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia, Teatro Colón di Buenos Aires, Sofia Opera and Ballet, Fondazione Arturo Toscanini di Parma, Fondazione Teatro Regio di Parma, che assegnerà ai primi tre classificati il 1° Premio di 8.000 euro; il 2° Premio di 5.000 euro, il 3° Premio di 3.000 euro.

Alla sola fase finale si aggiungerà una Commissione speciale composta da Sovrintendenti e Direttori artistici di Fondazioni Lirico Sinfoniche, Teatri di Tradizione e Festival italiani che potrà premiare con singole scritture artistiche qualunque candidato finalista, indipendentemente dalla classifica finale. Le scritture assegnate verranno annunciate al pubblico durante la premiazione. La serata vedrà anche la partecipazione di ospiti della scena musicale internazionale che qualificheranno con la loro presenza la finale del Concorso.

Tutti i premiati saranno protagonisti del Concerto di Gala dei Premiati sabato 16 settembre 2023 davanti alla Casa Natale del Maestro a Roncole Verdi.

I vincitori, i semifinalisti e i finalisti potranno essere inoltre impegnati nelle produzioni operistiche, nei concerti o in altre manifestazioni programmate all’interno delle stagioni della Fondazione Arturo Toscanini, del Teatro Regio di Parma e nell’attività artistica programmata dal Comune di Busseto.