Roverbella – Parcel Locker, il Comune apre alle installazioni

Roverbella Sta prendendo forma a Roverbella un nuovo servizio denominato Parcel Locker ovvero punti di riferimento per la spedizione ed il ricevimento di pacchi. Un servizio moderno, comodo e disponibile 24 ore su 24, pensato per semplificare la vita di cittadini, famiglie e attività del territorio. L’amministrazione ha già avviato una manifestazione di interesse per trovare operatori interessati all’installazione.

«Un progetto – spiega l’assessore Filippo Nobis – che guarda al futuro e che punta a: offrire un nuovo servizio di prossimità ai cittadini; rendere più semplice il ritiro degli acquisti online; sostenere il commercio e le attività economiche locali; ridurre il numero di consegne a domicilio, il traffico e le emissioni legate all’ultimo miglio delle spedizioni».

Le installazioni sono previste, in via indicativa, nel capoluogo, in Via Benati, e nelle frazioni di Malavicina, in Via Piave, e Canedole, in Via Fabio Filzi. Gli operatori interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12 di martedì 29 luglio, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

«Innovare – conclude Nobis – significa anche introdurre servizi semplici, utili e sostenibili che migliorano la qualità della vita quotidiana».