Tanti applausi per lo spettacolo natalizio della Casa dei Bambini

MANTOVA Tanti applausi e un grande successo per lo spettacolo di Natale portato in scena dall’asilo Casa dei Bambini, che venerdì ha visto coinvolti oltre 150 bimbi sul palcoscenico del Teatro Ariston. Ad assistere allo spettacolo anche il sindaco Mattia Palazzi e l’assessore Marianna Pavesi nonché il vescovo Marco Busca. Platea naturalmente tutta esaurita e grande entusiasmo per quell’ora e mezza in cui i bambini hanno rappresentato una favola natalizia alla ricerca del presepe perduto. Uno sforzo davvero importante da parte delle maestre e delle collaboratrici, che hanno lavorato intensamente per la buona riuscita della festa. Festa che ha raccolto consensi da parte di tutti e soprattutto dai bambini stessi che si sono divertiti tantissimo.