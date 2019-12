Calcio Promozione – Cobelli: “Castellana, nel ritorno puoi puntare ai play off”

Castel Goffredo La Castellana ha concluso il girone di andata al settimo posto nel campionato di Promozione con 22 punti in compagnia di Montorfano Rovato (con cui ha perso l’ultimo match) e Vighenzi. Mister Alessandro Cobelli si dice “abbastanza soddisfatto”. Spiega, anche nella sua veste di direttore sportivo: «In estate dovevo allestire una formazione praticamente nuova, per cui qualche problemino me lo aspettavo. Mai, però, mi sarei aspettato una così lunga serie di infortuni che, fin dall’inizio, hanno colpito alcuni giocatori-chiave, in particolare i centrocampisti: da Martino Olivetti a Stefano Salardi, oltre agli attaccanti Cesare Borghi ed Elia Cortesi. Tenendo conto di queste assenze, e considerando qualche inevitabile punto perso per strada, mi sento di concludere che la posizione di classifica è soddisfacente».

«Nelle previsioni estive – conclude Cobelli – non avevo tenuto conto della competitività del girone. Ho un certa esperienza di campionati, soprattutto da giocatore. Devo ammettere che un girone così competitivo non me lo ricordo. Anche con le squadre meno attrezzate e che occupano le posizioni meno nobili della classifica, la Castellana si deve impegnare al meglio delle proprie possibilità per portare a casa punti. Dove potrà arrivare questa squadra non è facile dire. Per una serie di ragioni: vanno dal fatto che molte squadre, sia dell’alta che della bassa classifica, si sono recentemente rinforzate, per cui è quasi come se a gennaio iniziasse un altro campionato; all’imprevedibilità della condizione quando, appunto a gennaio, si tornerà in campo: dipende dal tipo di lavoro che avranno fatto gli allenatori. Per quanto ci riguarda, peccato per la sconfitta subita nell’ultima giornata, una sconfitta peraltro immeritata che ha anche interrotto una bella serie di risultati. Penso che i play off siano alla nostra portata».

Alla ripresa del campionato, la Castellana potrà schierare il centrocampista Edoardo Viola, un 2001 di Castel Goffredo giunto in prestito dalla Vighenzi. Il quale debutterà oggi con la maglia biancazzurra nell’amichevole contro la Juniores del Mantova in programma al Centrale Te (ore 14.30). Altri test: il 28 in casa con la Medolese; il 4 gennaio a Nuvolera. (gi.bo.)