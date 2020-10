Tempo d’Orchestra: in attesa dell’inaugurazione di mercoledì, domani (martedì 20) il primo degli incontri del ciclo ParoleNote con Kavakos e Bossini

MANTOVA Oficina Ocm s’appresta a inaugurare la 28esima edizione di “Tempo d’Orchestra”. Mercoledì la stagione concertistica aprirà con una produzione in data unica sul territorio nazionale che pone al centro della scena l’Orchestra da Camera di Mantova e il violinista Leonidas Kavakos, artista di raro talento, apprezzato in tutto il mondo per il suo ineguagliabile virtuosismo e la sua superba musicalità.

L’Associazione Amici dell’Ocm, da sempre attiva a favore di una divulgazione musicale di qualità, predispone anche per quest’annata un ciclo di conferenze d’avvicinamento all’ascolto ad alcuni dei principali concerti in cartellone: da martedì 20 (ore 18 – ingresso libero fino a esaurimento posti) tornano gli appuntamenti del ciclo ParoleNote.

A inaugurarli sarà una conversazione tra il musicologo e critico musicale Oreste Bossini e lo stesso Leonidas Kavakos. Bossini scrive di musica come giornalista («Musica Viva», «Il manifesto», «Io donna – Corriere della Sera») e dal 1992 collabora con RAI Radio 3 ideando e conducendo programmi come «Musicasette», «Tempi Moderni» e «Radio Tre Suite». Ha pubblicato numerosi saggi e libri di argomento musicale. Kavakos, oltre che grande interprete (si è aggiudicato sia il Concorso Sibelius che il Premio Paganini e il Concorso di Naumburg), è convinto sostenitore del ruolo che l’artista deve oggi avere nel divulgare la musica.

Alla luce delle normative anti-Covid 19 e della conseguente riduzione delle capienze delle sale, gli incontri si terranno al Teatro Bibiena ed è caldamente consiglia la prenotazione (T. 0376 360476 – boxoffice@oficinaocm.com).

Gli incontri successivi vedranno protagonisti Alexander Lonquich (sabato 12 dicembre), Giovanni Bietti (martedì 12 gennaio), Carla Moreni (martedì 17 febbraio), Giovanni Sollima e Mario Brunello (giovedì 11 marzo).

La campagna abbonamenti di Tempo d’Orchestra, intanto, prosegue ma attiva il conto alla rovescia: c’è tempo infatti solo fino al 21 per sottoscrivere le formule Omnia (11 concerti) e Smart (7 concerti), in prevendita online (ocmantova.vivaticket.it) e alla biglietteria di Oficina Ocm (Palazzo Castiglioni, piazza Sordello 12, Mantova – T. 0376 360476 – boxoffice@oficinaocm.com).

Bisognerà, invece, pazientare ancora fino alla giornata di mercoledì 21 ottobre per l’acquisto di biglietti singoli.