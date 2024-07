Torna la Festa d’la Rana e dal Stracot d’Asan

GAZZUOLO Per il 27° anno, il Circolo La Torre di Belforte, che festeggia i 55 anni di Fondazione, torna a organizzare la Festa d’la Rana e dal Stracot d’Asan, da lunedì a venerdì. La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Gazzuolo, è una delle feste di maggior successo dell’estate mantovana, forte dei suoi successi passati e delle innumerevoli testimonianze di gradimento .

La Festa affonda le radici nella tradizione culinaria Belfortese e si ripropone di mantenerla e far conoscere la sua tipicità. Questa tradizione ha nelle rane, fritte da sole o immerse in nuvole di frittata, e nello stracotto d’asino i suoi capisaldi. Tali particolarità culinarie sono state citate più volte anche dal Conte Nuvoletti, nei suoi numerosi scritti sulla tradizione gastronomica mantovana.

Anche in recenti pubblicazioni sulle tradizioni gastronomiche lombarde Il Mantovano da gustare, Alle porte del gusto( dal 2015 ad oggi ) e in molti siti specializzati (www.italianodoc.com , www.sagrepiemonte.it , www.sagritaly.com/it, www.oooeventi.it, www.mondodelgusto.com www.mangiasagre.com, www.viaggiarelombardia.it,www.sagrefiereeventi.com, www.italiadonna.it/tradizioni/) è stato dedicato uno spazio alla Festa e alle succitate prelibatezze belfortesi. Si potranno gustare le tre ricette più famose, tutte con certificazione De.C.O. (denominazione comunale di origine): stracotto d’asino alla belfortese, frittata con le rane alla belfortese, risotto alla belfortese (con salsiccia, piselli e pomodoro).

Le altre specialità, non meno intriganti, che si potranno gustare alla Festa sono: il pesce gatto fritto, la psina fritta, mezzemaniche con lo stracotto, la spalla cotta di San Secondo calda, la Mostarda Cremonese e il Grana Padano, la Sbrisolona e altri dolci tipici mantovani. Dopo i successi della Festa della Rana e dello Stracotto degli anni scorsi, grazie alla ortodossia nel rispetto della tradizione, si sono viste “passare“ in Piazza Risorgimento circa 6.000 persone provenienti da tutto il Nord Italia e in tutto il paese fervono i preparativi per migliorare la macchina organizzativa. Fra le caratteristiche dell’appuntamento anche la doppia distribuzione per dimezzare i tempi di attesa. Le quattro serate, tutte con ingresso gratuito, nella centralissima Piazza Risorgimento, verranno allietate da tanta musica Live, da Liscio di qualità, dal DJ Set con Radio Pico e dallo spettacolare gruppo dei Killer Queen – Queen Tribute Band , a chiusura del giorno del ventesimo Motoraduno Matteo Bandinelli.

Questo il programma: venerdì 19 – orchestra spettacolo Roberto Tagliani; sabato 20 alle 17 il 20° Motoraduno Matteo Bandinelli con Motogiro e aperitivo – ore 22 Killer Queen – Queen Tribute Band; domenica 21 – orchestra spettacolo Maurizio Medeo; lunedì 22 – Grande serata con i D J di Radio Pico.