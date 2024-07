Mutui per la casa, richieste in aumento

MANTOVA Nei primi sei mesi del 2024 la richiesta di mutui in Lombardia è aumentata del 18% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo quanto emerge dall’osservatorio congiunto Facile.it-Mutui.it. Si tratta, senza ombra di dubbio, di un incremento importante al quale si aggiunge un aumento dell’importo medio richiesto nella nostra regione, che è di 144.187 euro (+1.5%), e del valore medio degli immobili oggetto di mutuo, si tratta di 227.741 euro (+3%). L’importo medio richiesto a livello nazionale è di 133.389 euro. Restringendo l’ottica alla provincia di Mantova l’importo medio richiesto nel semestre considerato è pari a 117.675 euro un dato tra i più bassi a livello regionale. In vetta alla classifica si colloca Milano dove la vita costa di più: presenta l’importo medio più alto richiesto e pari a 161.838 euro, seguito da Como (142.043 euro), Lecco (139.206 euro), Monza e Brianza (136.064 euro), Brescia (133.566 euro) e Bergamo (129.259 euro). Gli importi richiesti più bassi appartengono invece alle province di Lodi (117.736), appunto la provincia di Mantova (117.675 euro), Cremona (116.483 euro) e Pavia (114.572 euro). Altro dato da evidenziare l’aumento delle richieste di surroga, richieste trainate dalle condizioni favorevoli offerte dalle banche per i tassi fissi: tra gennaio e giugno 2024 questo tipo di domande hanno rappresentato il 32% del totale lombardo, in aumento di 11 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra i motivi per i quali gli importi per mutui richiesti a Mantova sono tra i più bassi della Lombardia, risiede per buona parte nel fatto che il mercato immobiliare nella nostra provincia è tra i meno cari a livello regionale. Comprare casa a Mantova costa di media 1.141 euro al metro quadrato, contro i 5.443 euro al metro quadrato di Milano, prima provincia come prezzi non solo in Lombardia ma anche in Italia. In città la forbice varia tra un minimo di mille euro al metro quadrato nei quartieri Due Pini, Te Brunetti e Valletta Valsecchi, a un massimo di 1817 euro al metro quadrato del centro storico e delle zone di Gradaro e Anconetta.