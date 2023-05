Suzzara, una Notte bianca straordinaria

SUZZARA Un’edizione straordinaria della Notte Bianca dedicata al mondo del comics, del cinema e più in generale della televisione quella che i volontari di Pro loco in collaborazione con gli uffici comunali e le associazioni locali, porteranno in scena giovedì primo giugno nelle vie del centro di Suzzara. Musica, balli, spettacoli e tanti colori torneranno ad animare come gli anni scorsi piazza Garibaldi, piazza Castello e le vie limitrofe. Un ricco e corposo programma di intrattenimento farà da sfondo ai numerosi punti ristoro predisposti per l’occasione. Entrando più nel dettaglio, in piazza Castello si terrà l’evento a tema Cartoni Morti con Andrea Lorenzon e la musica di Iquid in Town; saranno poi allestite l’area Manga&comics e l’esposizione di Ritorno al futuro. In piazza Garibaldi si esibiranno altresì, in un grande ed unico spettacolo, le scuole di danza suzzaresi mentre alle 23 seguirà il concerto “Voci dal cinema” dell’accademia 4Accordi di Mantova. A chiudere gli appuntamenti in piazza Garibaldi sarà invece la presentazione “La notte nerd”. In via Baracca, avranno luogo il Vespa raduno e diversi spettacoli musicali, mentre in via Cairoli Mikroradio animerà la nottata con brani anni 70, 80 e 90. In via Piave si terrà l’evento “Ciak si gira” e in via Mazzini gli appassionati della saga di Harry Potter potranno completamente immedesimarsi nella parte grazie ai differenti laboratori allestiti. Piazza Arrigo Luppi ospiterà invece le attività dedicate alla Marvel Cinematic Universe. Ma non finisce qui, seguiranno nelle altre vie del centro storico, numerosi appuntamenti di musica, sfilate di moda e balli di tango e latino.