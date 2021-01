Viadana, lunedì in streaming ‘Che succede quando accendo il cellulare’

VIADANA Si terrà oggi dalle 18.30 un incontro in streaming con il docente di informatica Lino Giacomoli che relazionerà sul tema “Che succede quando accendo il cellulare?”. Tra i punti che verranno affrontati: “Con chi comunica il dispositivo? Il wi-fi: croce o delizia? Cosa sono i Giga? Come misurare la velocità della connessione fibra?”. Il ciclo di incontri sul tema “Il digitale quotidiano. Vivere in rete senza problemi” organizzato dal Comune e dalla Biblioteca in collaborazione con il gruppo Lugman degli utilizzatori di Linux, proseguirà poi l’8 e 15 febbraio con la conferenza “Digital-mente” con lo psichiatra e psicoterapeuta Pasquale De Luca che illustrerà l’influenza del digitale nei campi cognitivo ed emotivo, le trasformazioni indotte nelle nuove generazioni e le modificazioni al modo di leggere. Una riflessione specifica sarà sui cambiamenti indotti dal massiccio utilizzo del digitale a causa della pandemia. Il 22 febbraio e l’1 marzo interverranno il direttore della biblioteca Parazzi, Antonio Aliani, e il bibliotecario Gianfranco Bettoni su “Biblioteca online h24”. L’intenzione è di offrire un minimo di conoscenze di base a chi vuol fare un uso realmente consapevole del mondo digitale, la cui rapida diffusione non pare accompagnata da un’adeguata consapevolezza della sua complessità. Le videoconferenze si svolgeranno sulla piattaforma Edumeet: le istruzioni per accedere e il collegamento sono accessibili dal portale internet del Comune.

Paolo Zordan