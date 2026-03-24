Difficoltà per l’Arci che chiede aiuto al Comune

RODIGO Il direttivo del Circolo Arci “Le Betulle” di Rodigo chiede un momento di confronto con il sindaco, Gianni Gassi, per un confronto sul tema del ruolo del volontariato e nello specifico di quanto viene realizzato proprio da questa realtà locale. Il primo cittadino rodighese non si tira indietro e insieme alla giunta, ovvero il vice sindaco Simona Ometto e gli assessori Chiara Comunian, Matteo Gottardi ed Emanuela Ranzato, incontra il presidente del circolo, Stefano Fiorini, che per l’occasione era affiancato dal tesoriere Enrico Ambrosini. Durante l’incontro, svoltosi qualche giorno fa, il presidente del circolo, prima di entrare nel vivo dei temi principali ha sottolineato come la sede dell’Arci “Le Betulle” sia in affitto di una proprietà del defunto partito Pds, che è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che opera in sicurezza in quanto provvisto del piano di emergenza e di evacuazione mentre i soci del direttivo hanno fatto tutti il corso di Haccp. Altro elemento ribadito da Fiorini è che il circolo non ha mai fatto uso di sponsorizzazioni e che per contro ha ospitato gratuitamente per 4 anni, accollandosi le spese di gas e luce, la compagnia teatrale del Verderam e per 2 anni il corso di canto e musica per bambini. Fatto il quadro generale poi ha esposto le potenzialità e versatilità della struttura e la difficoltà di gestione anche per la stanchezza dei volontari. Hanno anche esposto il pericolo che, se non ci sarà implementazione e rinnovamento del circolo, c’è la serie possibilità che la proprietà venda la struttura. Per il Comune, invece, l’assessore Mat teo Gottardi ha fatto la proposta di utilizzare una delle due piste in cemento presenti all’in terno della sede del circolo come campo da basket . Da parte sua il sindaco non ha escluso quale proposta che la scuola utilizzi l’area verde del circolo per il Cres estivo. Il contatto tra le parti ha mosso i suoi primi passi ora si attendono ulteriori sviluppi.