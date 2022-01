Pretendono di entrare al Tosano senza mascherina, sanzionato gruppo di No mask

MANTOVA Ad allertare i carabinieri del comando di via Chiassi sono stati gli stessi addetti alla sorveglianza interna del market dopo che un gruppetto di persone aveva preteso a tutti i costi di entrare senza mascherina. Un comportamento dal marcato scarso senso civico nonchè irrispettoso delle attuali normative vigenti in materia di pandemia, quello occorso l’altro ieri pomeriggio davanti all’Iper Tosano a San Silvestro di Curtatone, non nuovo purtroppo a simili episodi. Nello specifico, infatti, quattro persone presentatesi all’ingresso del supermercato senza alcun dispositivo di protezione individuale, ormai d’obbligo pure all’aperto a fronte di una recrudescenza del virus, avevano insistito per entrare senza mascherina, ne Ffp2 ne tantomeno chirurgica. A fronte del loro irremovibile atteggiamento, il personale di vigilanza si è quindi visto costretto a richiedere l’intervento dei militari dell’Arma. Sul posto si è subito portata una pattuglia dei carabinieri i quali dopo aver provveduto a ricostruire la vicenda attraverso le testimonianze dei presenti hanno infine comminato a carico dei quattro ribelli no mask sanzioni amministrative da 400 euro l’una.