Azzurre nei quarti degli Europei dopo 12 anni

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo 12 anni l’si qualifica per i quarti di finale degli. Nell’ultima sfida del Gruppo B, la Nazionale del ctesce sconfitta per 3-1 a Berna contro le campionesse del mondo della, già sicure del passaggio del turno: azzurre avanti al 10′ con, ‘Furie Rossè sull’1-1 al 14’ con del, sul 2-1 al 49′ cone sul definitivo 3-1 al 91′ concomplice un’incertezza del portiere

Bonansea e compagne, anche in virtù della contemporanea sconfitta del Portogallo contro il Belgio (2-1), centrano comunque il pass come seconde del girone con 4 punti, alle spalle della Spagna (9): per un posto in semifinale le ragazze di Soncin sfideranno la Norvegia, prima a punteggio pieno nel Gruppo A. Per le iberiche, invece, match con la Svizzera.

