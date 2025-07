Calcio Serie B – Mantova, domenica allenamento a porte aperte. Il 9 agosto amichevole a Lumezzane

MANTOVA Secondo giorno di lavoro ieri per il Mantova. I biancorossi hanno effettuato un allenamento al mattino, al Sinergy Center, stavolta a porte chiuse. Così accadrà anche stamani, mentre la seduta di domani (ore 10) prevede anche la partecipazione dei tifosi. Sarà l’ultima occasione per vedere all’opera i biancorossi prima del ritiro di Mezzana, che scatta lunedì e durerà fino a domenica 27.

Si è nel frattempo completato il quadro delle amichevoli che l’Acm giocherà in preparazione al campionato: l’ultima, fissata ieri, sarà sabato 9 agosto (ore 20) allo stadio Saleri di Lumezzane contro i padroni di casa bresciani. A questo punto ricordiamo le altre: giovedì prossimo a Mezzana (ore 17) con la Rotaliana; sabato prossimo a Mezzana (ore 17) con il Castiglione; sabato 26 a Moena (ore 16) con il Genoa; domenica 27 a Mezzana (ore 16) con l’Arezzo. Al rientro in città, debutto al Martelli (già Pata Stadium) sabato 2 agosto alle 20.30 con il Cesena per il Memorial David Cappelletti. Il 9, come detto, tocca al Lumezzane, mentre per sabato 16 è fissata la prima partita ufficiale, in Coppa Italia a Venezia (ore 18).

Il debutto in campionato sarà nel week-end successivo (23-24 agosto), e qui monta la curiosità per conoscere il calendario: verrà svelato mercoledì 30 luglio all’esedra di Palazzo Te, in un evento che la Lega B, con il contributo del Mantova, sta organizzando in queste settimane.