Tamburello serie A – Castellaro e Solferino calano il tris

MANTOVA Fattore campo rispettato su tutti i campi nel terzo turno del massimo campionato di tamburello. Il quartetto di testa ha perso un vagoncino, l’Arcene, ma soltanto perchè la squadra dei fratelli voltesi Bertagna ha osservato il turno di riposo. Guidano quindi a punteggio pieno Solferino, Castellaro e Sommacampagna.

Pierron e compagni hanno sbrigato senza patemi la pratica Sabbionara, cui hanno lasciato solo tre giochi in due ore scarse di gioco. Un pochino più sofferto il successo del Castellaro sul Cavaion, in quella che per anni è stata la partita che ha deciso scudetti e coppe. I collinari hanno concesso qualcosa, in particolare nel primo set, ma alla fine hanno condotto in porto la vittoria e conquistato il bottino pieno. Era una missione impossibile, quella del Guidizzolo a Sommacampagna, e infatti la formazione veronese non ha lasciato scampo ai ragazzi di Biagi, che hanno strappato appena due game nel primo set. Medesima sorte per il Ceresara sul campo del Cremolino. La squadra guidata da Grandelli è l’unica mantovana ancora ferma al palo. Il match più equilibrato della giornata è stato quello tra Tuenno e Castiglione: gli aloisiani hanno lottato generosamente su ogni pallina, ma alla fine hanno dovuto arrendersi, sconfitti con un doppio 6-5.