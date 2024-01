Pallavolo serie A3 – Se manca Novello, ci pensa Massafeli: ”Il Gabbiano è sempre pronto a tutto”

Mantova Dopo tre mesi del suo primo campionato di A3, il Gabbiano continua a volare e molto in alto. I numeri ma soprattutto le continue prove convincenti di Gola e compagni sono ormai sotto gli occhi di tutti. Nessuno può immaginare come andrà a finire, ma intanto un primo importante risultato è stato raggiunto. Dopo il secondo posto dell’anno scorso nella Coppa Italia di serie B, il Gabbiano si è ripetuta in A3 e aspetta di conoscere la sede della Final Four del 2-3 marzo ( Fano?). Intanto in campionato sabato l’ultima vittoria in casa con i Diavoli Rosa Brugherio, arrivata al tie-break dopo una battaglia di due ore e mezza di gioco. Senza poter contare sul titolare Novello, buon protagonista della maratona al PalaSguaitzer è stato l’opposto Murilo Massafeli, classe 2004, con 15 punti di bottino personale: «Abbiamo trovato degli avversari belli carichi all’inizio della partita. Ma ci siamo compattatati in campo e fuori nel momento più difficile come facciamo sempre. Abbiamo giocato una gara molto soddisfacente contro una squadra che difendeva moltissimo e ci ha affrontato senza timori, provando a vincere la partita». Anche questo successo al quinto set è frutto di un gruppo compatto e che si ribella a continui tentativi della cattiva sorte di metterlo in difficoltà. Con Novello ancora in stand by con Brugherio, si è fermato anche Parolari (situazione da monitorare). Ma nemmeno i talentuosi brianzoli sono riusciti a fermare il volo della Gabbiano. «Tante azioni sono state lunghe e alla fine siamo stati bravi a portare a casa la vittoria, senza lasciarci condizionare dalle situazioni negative. Brugherio ci ha aggredito con la battuta facendolo bene e provando a metterci in difficoltà in ricezione. Ma anche noi abbiamo usato la stessa tattica crescendo durante la partita nei fondamentali del muro e della difesa». Quindici vittorie su 16 match disputati configurano una classifica che vede la formazione del tecnico Simone Serafini con un vantaggio rispettivamente di sei e undici punti su San Donà e Savigliano, quando mancano mancano otto turni alla conclusione della regular season. Ogni commento è davvero superfluo e sabato il PalaSguaitzer, finalmente gremito, ha percepito il momento che sta vivendo la squadra sostenendo i propri beniamini. Non potevamo non chiedere a Massafeli dove sta la forza del Gabbiano: «Siamo in tanti in roster e ci alleniamo in settimana per essere pronti a scendere in campo tutti. Un segreto può essere questo. Allenarsi sempre con l’intento di tenere alto il livello di ogni sessione di lavoro». Il più giovane del gruppo ha le idee chiare. E sabato prossimo nuova sfida interna con il Cus Cagliari, già affrontato ed eliminato in Coppa Italia.

Sergio Martini