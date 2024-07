Ceccon oro nei 100 dorso, Pilato quarta nei 100 rana

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Thomas Ceccon è medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Parigi 2024 nei 100 dorso. Con una seconda vasca da urlo l’azzurro, primatista mondiale, tocca prima di tutti in 52″00 battendo l’agguerrito cinese Jiayu Xu (52″32) e l’americano Ryan Murphy (52″39) che si devono accontentare rispettivamente di argento e bronzo.

“Sono davvero tanto felice e molto emozionato. Avevo preparato questa gara in ogni minimo dettaglio” le prime parole del neo campione olimpico.

Grande amarezza per Benedetta Pilato che finisce giù dal podio per un solo centesimo nei 100 rana. Per circa 80 metri era stata una finale perfetta quella della 19enne tarantina, che sembrava lanciatissima anche per il titolo. La chiusura e il tocco non sorridono però a Pilato che viene rimontata dalle sue avversarie e termina quarta (1’05″60). Oro alla sudafricana Tatjana Smith (1’05″28), argento alla cinese Qianting Tang (1’05″54) e bronzo all’irlandese Mona McSherry (1’05″59). “Ci ho provato fino alla fine mi dispiace, ma queste sono lacrime di gioia, ve lo giuro, è il giorno più bello della mia vita. Rinnovo tutto quello che ho detto. Sono troppo contenta, un anno fa nemmeno sarei stata in grado di farla questa gara, ci ho provato dal primo metro, peccato per un centesimo” le parole dell’azzurra.

– foto Image – (ITALPRESS).