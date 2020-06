Cocci di bottiglie rotti e resti di cibo tra il campo sportivo e la polivalente di Villimpenta

VILLIMPENTA – Una situazione che si ripete da un po’ di tempo a questa parte, frutto di comportamenti decisamente poco civili da parte di un gruppetto di giovani che a quanto pare sarebbe stato individuato. Siamo al campo d’allenamento posto tra la sala polivalente e la zona residenziale che costeggia il centro sportivo di Villimpenta, che con il campionato terminato anzitempo per lockdown è divenuto il luogo di ritrovo – almeno apparentemente – per ragazzi desiderosi di tirare calci al pallone. Niente di male, se non fosse che prima di andarsene sono soliti lasciare bottigliette di birra vuote, talvolta rotte intenzionalmente, mozziconi di sigarette e in qualche occasione resti di cibo. «Sono passato con mio figlio e ho visto uno di quei giovani gettare una bottiglietta contro le colonne in cemento che sostengono la rete – racconta un genitore -. Una scena che mi ha molto amareggiato e che ho segnato alle forze dell’ordine». Dell’episodio è stato informato anche il sindaco Fabrizio Avanzini : «Purtroppo siamo a conoscenza della situazione e della criticità di quell’area, dove effettivamente spesso vengono trovati cocci di vetro che puntualmente un nostro volontario è costretto a recuperare affinchè nessuno si faccia male». Lo scorso anno qualcuno s’era spinto oltre, arrivando a rompere una vetrata e un marmo della vicina polivalente. «Sono comportamenti deplorevoli – sottolinea il primo cittadino -. Questo ci costringe a passare alle misure repressive. È infatti nostra intenzione posizionare una telecamera in quel punto e poi disporre delle foto-trappole nelle aree attorno alle campane del vetro, dove certe persone continuano imperterrite ad abbandonare i loro rifiuti». Contemporaneamente verranno inasprite le sanzioni amministrative. (ma.vin)