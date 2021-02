Sabato 13 febbraio Mantova nel programma televisivo “Eden” condotto da Licia Colò in onda su La 7

MANTOVA Mantova sarà protagonista del programma televisivo “Eden” condotto da Licia Colò in onda su La 7. La trasmissione è in agenda sabato 13 febbraio con inizio alle 21,15. La puntata odierna rispecchierà il consueto format del nuova edizione di Eden, in giro per il mondo alla scoperta della meravigliosa varietà di vegetazione, clima e paesaggi che offre la Terra, un pianeta da salvare. La conduttrice e i suoi collaboratori faranno tappa in diverse località in Italia e all’estero per riprendere le bellezze offerte dal patrimonio naturalistico e culturale nel mondo. Il primo servizio sarà dedicato alle Isole Eolie. La città dei Gonzaga avrà un ampio spazio nella seconda parte del programma, verso le 22,30. Licia Colò partirà da Palazzo Te puntando i riflettori sul monumento di Giulio Romano, quindi prenderà in esame alcuni aspetti ambientali: il servizio Mobike per spostarsi in modo sostenibile; i bus navetta per poter parcheggiare le auto in periferia e raggiungere il centro con i mezzi pubblici gratuiti; i citybin, ovvero i comodi contenitori dei rifiuti in centro storico con il primato di Mantova nella raccolta differenziata; il parco periubano intorno ai laghi, piazza Sordello e l’imponenza di Palazzo Ducale, la Torre della Gabbia e tanti altri aspetti che caratterizzano la città. Si affronteranno anche le criticità del fiume Mincio. Troverà spazio un importante reportage della giornalista Roberta Spinelli che documenterà, attraverso immagini scioccanti, come vengono trattati gli animali all’interno di un allevamento intensivo di suini. Il servizio dimostra come l’intervento e le denunce dei volontari dell’associazione ‘Animal Equality’ riesca a vigilare su questo fenomeno che coinvolge il 5 per cento degli allevamenti italiani. Infine, fari puntati sul Cile e sulle sue bellezze naturali mozzafiato.