Coronavirus, Conte “Numeri incoraggianti, le aperture funzionano”

ROMA (ITALPRESS) – “A distanza di circa un mese dal 4 maggio, i numeri sono incoraggianti, il trend dei nuovi casi è in costante diminuzione in tutte le Regioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, parlando dell’emergenza coronavirus.

“Questo dimostra che la strategia adottata è quella giusta”, ha aggiunto Conte, spiegando che “le aperture progressive stanno funzionando”.

“Abbiamo accettato tutti insieme di compiere dei sacrifici, dico solo: facciamo attenzione le uniche misure efficaci sono il distanziamento fisico e le mascherine. Dire che il virus è scomparso è una grave leggerezza”, ha proseguito.

“Ora ci dovrà essere un nuovo inizio, abbiamo il dovere di agire con lo spirito del 2 giugno”, ha sottolineato il premier.

“Dobbiamo cogliere l’opportunità dei fondi europei che dobbiamo saper spendere bene – ha detto ancora Conte -. Stiamo lavorando sul Recovery Plan”. “Il rimpasto di governo non ha nulla a che vedere con il progetto di rinascita per il paese”, ha poi chiarito Conte. “Se si tratta di confrontarsi con l’opposizione assolutamente sì”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).