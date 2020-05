Coronavirus, Papa Francesco prega per i governanti

ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo oggi per i governanti che hanno la responsabilita’ di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di crisi”. Lo ha detto Papa Francesco nell’introdurre la messa a Casa Santa Marta.

“Capi di Stato, presidenti di governo, legislatori, sindaci, presidenti delle Regioni, che il Signore li aiuti e dia loro forza perche’ il loro lavoro non e’ facile; perche’ capiscono che nei momenti di crisi, devono essere molto uniti per il bene del popolo. Perche’ l’unita’ e’ superiore al conflitto”, ha sottolineato.

(ITALPRESS).