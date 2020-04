Coronavirus, Siae con Elisa e Paradiso a sostegno Protezione civile

ROMA (ITALPRESS) – Elisa e Tommaso Paradiso hanno messo a disposizione della campagna di comunicazione del Governo a sostegno della Protezione civile il loro brano inedito Andra’ tutto bene, composto in questi giorni di isolamento forzato in diretta Instagram con i loro fan. Il brano accompagnera’ la campagna istituzionale promossa dal Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali e per il Turismo per incentivare le donazioni per affrontare l’emergenza covid-19, e disponibile da ieri su tutte le piattaforme digitali.

“Trovo emozionante – dice il presidente Siae Giulio Rapetti Mogol – la spontaneita’ con cui si stanno moltiplicando le iniziative di solidarieta’ in questi giorni di emergenza, e in particolare – come autore e come presidente SIAE – mi colpisce la grande partecipazione degli autori. Mi fa sentire orgoglioso il fatto che due giovani e apprezzati artisti, come Elisa e Tommaso Paradiso, mettano il loro talento al servizio di una causa tanto importante”.

“La Societa’ Italiana degli Autori ed Editori, che in queste settimane sta mettendo in campo una serie di iniziative a favore e in supporto degli Autori e dei giovani, si fa parte dell’iniziativa legata alla canzone Andra’ tutto bene rinunciando alle sue provvigioni e devolvendole alla Protezione Civile – dichiara il direttore generale Siae Gaetano Blandini -, come gia’ accaduto la scorsa settimana per il brano di Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio. Continuiamo cosi’, insieme ce la faremo!”.

(ITALPRESS).