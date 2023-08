Calcio, Coppa Lombardia 1ª Categoria – La Governolese parte a razzo con Akinbinu e Ciadamidaro. Al Gonzaga non basta Halili

Governolo Comincia in maniera positiva la stagione della Governolese, che nell’esordio ufficiale al “Vicini” batte di misura il Gonzaga, in un “anticipo” di campionato utile per saggiare lo stato di forma.

Il primo tempo della squadra di Bizzoccoli è davvero molto buono, tanto che oltre ai due gol i Pirati sfiorano altrettante marcature. Il Gonzaga tiene botta, ma deve ancora migliorare per trovare la quadratura, anche se i segnali incoraggianti non sono mancati. Pronti, via e la Governolese passa in vantaggio attorno al 10’: Akinbinu brucia letteralmente la fascia destra, entra in area e la piazza nel sette, fulminando il portiere ospite Zapparoli. Al 25’ è già ora del raddoppio e a propiziarlo è un ispirato Terragin, che mette in mezzo una palla invitante per l’accorrente Ciadamidaro, il quale non può fallire il gol del 2-0. Nella ripresa il ritmo cala vistosamente, e anche la concentrazione dei Pirati, a giudicare dall’andamento del match. Il Gonzaga prende coraggio e comincia a macinare gioco, andando ad accorciare le distanze al 70’: grande azione di Riga, che prende d’infilata la linea difensiva rossoblù, mette in mezzo per Halili, che appoggia comodamente in rete per il 2-1. Il risultato non cambierà più, con la Governolese che ipoteca il passaggio del turno alla fase successiva di Coppa.