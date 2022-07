Draghi “Il governo non si ferma, ancora tanto da fare”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi nel corso dell’incontro di stamane con le associazioni datoriali, in particolare del comparto agricolo e dell’artigianato, ha ribadito la volontà di coinvolgere tutti in questa fase di emergenza, per fronteggiare la flessione dell’economia e una stagione autunnale che si attende molto complessa. Secondo quanto si apprende, il presidente è determinato a portare aventi le attività del governo che “non si fermano, l’Esecutivo ha ancora tanto da fare sempre nel perimetro delle funzioni che gli competono in questa fase”. Da parte dei rappresentanti delle categorie presenti è stato espresso apprezzamento al presidente Draghi per il lavoro instancabile e per il prestigioso e appropriato collocamento internazionale dell’Italia in questo delicato momento storico. Il presidente ha concluso con l’impegno del Governo a rispondere in modo positivo ai molti punti sollevati dalle associazioni presenti.

