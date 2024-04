Ladri col trucco della monetina al Famila, di vestiti al Gigante e c’è pure chi ruba un pacchetto di sigarette

MANTOVA Ladri in azione nei supermercati. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti per ben tre volte nella giornata dell’altro ieri per tre furti messi a segno nei pressi quando non all’interno di supermercati e centri commerciali. Il primo episodio è avvenuto alle 10 di martedì scorso nel parcheggio del Famila in strada Circonvallazione Sud. Una 68enne che aveva appena caricato in auto la spesa è stata avvicinata da un giovane che le ha detto che le era caduta una moneta per terra. La donna ha aperto la portiera e ha guardato dov’era finita questa moneta, e nel mentre un complice del “boy scout” ha aperto l’altra portiera e ha afferrato la sua borsetta con dentro cellulare, documenti e altri effetti personali era sparita. Gli agenti intervenuti hanno raccolto la denuncia della 68enne con la descrizione del sospetto, nel frattempo sparito con il complice. Alle 15 è toccato invece al negozio di abbigliamento Oviesse del centro commerciale Il Gigante: qui tre ragazzi che si erano infilati nei camerini di prova se ne sono andati facendo sparire diversi capi per un valore di circa 200 euro. Al vaglio le immagini delle telecamere. Infine un furtarello che potrebbe essere rubricato come furto con scaltrezza quello messo a segno ai danni dell’edicola nel parcheggio del centro commerciale Virgilio. Due ragazzi si sono rivolti all’edicolante che ha anche la rivendita di tabacchi e hanno chiesto un pacchetto di sigarette che hanno arraffato dandosi poi alla fuga.