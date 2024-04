Calcio Serie C – Capitan Burrai celebra il Mantova: “Stagione unica. E non è finita”

MANTOVA Latina 2013, Pordenone 2019, Perugia 2021, Mantova 2024. Poche storie: Salvatore Burrai è il re delle promozioni in B. L’ultima della serie è anche la più clamorosa, perchè inattesa e costruita dal nulla, sulle macerie di una retrocessione. Burrai, 37 anni tra un mese, ne è stato massimo artefice in quanto capitano. Il suo contributo può essere riassunto in tre parole: classe, carisma ed esperienza, non importa in quale ordine.

Come definisci questa promozione, anche rispetto alle altre che hai conquistato?

«Unica. Per come l’abbiamo ottenuta».

Spiegaci…

«A Latina, Pordenone e Perugia eravamo partiti con organici allestiti per salire di categoria. Qui invece la squadra era tutta nuova. È riuscita ad amalgamarsi in pochi mesi laddove solitamente servono anni. Oltretutto sviluppando un concetto di gioco innovativo e tutt’altro che semplice da assimilare».

Sei uscito anche tu arricchito da questa esperienza?

«Decisamente sì. Io poi sono un “malato di calcio”, e ogni cosa nuova mi attira. Col mister c’è un confronto quotidiano che ti porta ad apprendere ogni giorno nuove idee. E ad applicarle poi sul campo».

Quando hai avuto la prima sensazione che stava nascendo un progetto vincente?

«Già in ritiro a Veronello. Parlo anche a livello organizzativo: nulla era lasciato al caso. Poi vedevo che Possanzini veniva seguito da tutti, giovani e non».

I giovani, appunto. Come vi siete posti voi “senatori” nei loro confronti?

«Quando sono stato rivestito del ruolo di capitano, mi sono chiesto se dovessi scrivere delle regole rivolte ai giovani. Beh, non ce n’è stato bisogno».

Perchè?

«Sono tutti ragazzi perbene, e qui i complimenti vanno girati a Botturi che li ha scelti. Hanno sempre ascoltato tutti, dai componenti dello staff a noi più esperti che magari gli fornivamo qualche consiglio. Guardate che non è affatto scontato. E poi c’è un’altra qualità che mi ha colpito in questi ragazzi».

Ovvero?

«La curiosità di imparare. Quando facciamo le sedute video sono in tanti a intervenire per fare domande, avere chiarimenti, capirne di più. Questo testimonia la loro voglia di apprendere e migliorarsi ogni volta».

Veniamo al presente. Dopo aver acquisito la promozione, il Mantova ha sempre perso…

«Un calo mentale ci sta, è fisiologico. Fa parte dell’inconscio. Ma domenica col Legnago credo che l’approccio sarà diverso. Ci teniamo a chiudere bene il campionato, a maggior ragione dopo tre sconfitte».

Troppe critiche da qualche tifoso per gli ultimi risultati?

«Mah, io sono aperto mentalmente e comprendo bene il fastidio che può provocare a caldo una sconfitta, figuriamoci tre. Ma penso che il tifoso, a mente fredda, sia anche intelligente nel dare il giusto peso ai risultati. In ogni caso, ripeto: domenica col Legnago vedrete un altro Mantova. Vogliamo arrivare nelle miglior condizioni alla Supercoppa».

È un altro trofeo che hai già vinto in carriera…

«Sì, cinque anni fa col Pordenone. È una bella manifestazione perchè consente di misurarsi con le squadre che hanno vinto gli altri gironi. Sono molto curioso».

Punti alla mano, la squadra da battere sembra il Cesena, concordi?

«No, non direi. Penso che con il nostro gioco possiamo mettere in difficoltà chiunque. La Supercoppa sarà l’ultimo obiettivo di questa stagione. Ci teniamo».

E il futuro?

«Ho un altro anno di contratto e conto di far parte del Mantova anche il prossimo anno. Sono d’accordo con Possanzini: questa squadra ha i margini per crescere. Ci sono tutti i presupposti per fare bene anche in B».