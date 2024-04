Notte di festa per il liceo classico Virgilio

Mantova Al Liceo Virgilio si è svolta con successo la decima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, programmata in contemporanea in tutta la penisola.

A inaugurare l’evento, nella preziosa cornice della Sala degli Addottoramenti, è stata la dirigente Carmen Giovanna Barbieri, con la prof.ssa Giulia Artioli e la vicaria Alessandra Giovanardi, alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli. Nel videomessaggio inviato, il Ministro Valditara ha ribadito l’obiettivo della manifestazione di promuovere la cultura umanistica e la vitalità del curricolo di studio del Classico.

A seguire aule e saloni sono diventati la ribalta per proposte artistiche e divulgative curate dagli studenti stessi, con la fondamentale collaborazione dei docenti. Qualcuno si è cimentato con il rifacimento di grandi classici, drammatizzando passi della Divina Commedia o trasformando in cortometraggio I Promessi Sposi. Poi conferenze sullo sport nell’antica Grecia, su Marco Polo; dimostrazioni scientifiche e naturalistiche. Anche un’escape room ispirata alle Città Invisibili di Calvino. Toccante l’omaggio in musica dedicato dalla classe 5A allo scomparso professore Stefano Colletti.

Tra i corridoi un folto pubblico di genitori in visibilio, ma anche di ex studenti, che hanno colto l’occasione di questa apertura speciale per rivivere i luoghi dell’adolescenza.

Tanti i sorrisi e i commenti entusiasti tra gli allievi; e c’è già chi ha iniziato a pensare a cosa proporre nell’edizione 2025.

Ares Coccini Gailli