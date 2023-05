E’ morta la giornalista Maria Giovanna Maglie

ROMA (ITALPRESS) – E’ morta all’età di 70 anni la giornalista Maria Giovanna Maglie. A dare la notizia è Francesca Chaouqui, su Twitter. “Amici miei – scrive Chaouqui -, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. E’ stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”. Maglie era nata a Venezia il 3 agosto del 1952.“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Maria Giovanna Maglie. Cronista e scrittrice talentuosa e appassionata, la sua prematura scomparsa rappresenta una grande perdita per il giornalismo italiano. Alla famiglia giungano le espressioni delle più sentite condoglianze”, afferma il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.“Buon viaggio Maria Giovanna, amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera. L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia”, scrive su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).