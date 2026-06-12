GRAVE INCENDIO ALLA VERSALIS, A FUOCO MAGAZZINO DI POLIMERI. ORDINANZA DEL SINDACO: CHIUDERE FINESTRE E NON USCIRE. A BREVE ORDINANZE ANCHE PER PORTO MANTOVANO E SAN GIORGIO

MANTOVA Fitta nube nera si è alzata poco dopo le 9 nella zona industriale a nord della città. Sono in corso accertamenti.

Secondo le prime informazioni sarebbe divampato un incendio in un magazzino di polimieri della Versalis. Vigili del fuoco sul posto.

L’ORDINANZA DEL SINDACO

In seguito all’incendio divampato nella mattinata di oggi all’interno di un magazzino di stoccaggio di polimeri dello stabilimento Versalis, in via Tagliercio, il sindaco Andrea Murari ha emesso un’ordinanza con cui invita la popolazione, a titolo precauzionale, a tenere chiuse le finestre e a evitare la permanenza all’aperto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, insieme a Polizia Locale, Forze dell’Ordine, ARPA e ATS. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza .

In attesa dei risultati dei campionamenti ambientali avviati da ARPA, il Comune ha ritenuto opportuno avvisare la cittadinanza e adottare misure di cautela per la tutela della salute pubblica, come previsto dalle normative che attribuiscono al sindaco il ruolo di Autorità Sanitaria Locale .

L’avviso rimarrà in vigore fino alla comunicazione degli esiti delle analisi ambientali attualmente in corso.

A BREVE ORDINANZE ANCHE A PORTO E SAN GIORGIO

A breve anche i sindaci di Porto Mantovano e San Giorgio emetteranno ordinanze sulla falsariga di quella emessa dal primo cittadino di Mantova.

+++Notizia in aggiornamento+++