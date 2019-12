Calciomercato dilettanti – Il Marmirolo prende l’attaccante Formigoni

Mantova L’ultimo colpo di mercato del Marmirolo è l’attaccante Alberto Formigoni (1995), di recente svincolato dal Nogara. Un rinforzo di qualità per i neroverdi, ultimi nel girone H della Prima Crl. A dicembre erano arrivati Bottoli, David e Manuel Dondi dal Casalromano, Akinbinu svincolato dal Reggiolo e Garutti dal Nogara.

E proprio a Nogara resta il difensore Francesco Palvarini, che poteva interessare il Gonzaga per sostituire l’infortunato Auri. I biancazzurri avevano anche contattato l’ex capitano della Dinamo Gonzaga Fava.

In Seconda categoria, dopo Nicola Brigoni e Thompson, l’organico dell’Olimpia Gazoldo è stato rinforzato dai fratelli Daniele (esterno) e Stefano Filippini (centrocampista), svincolati dalla Valtenesi di Manerba del Garda.

La dirigenza della Futura Dosolo è ancora incerta sul possibile ritorno dalla Povigliese dell’attaccante Ongaro. A giorni dovrebbero esserci novità.