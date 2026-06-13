Ciclismo – Maria Acuti cala un poker da urlo: vince la crono di Porto San Giorgio

Porto San Giorgio (Fm) Nuovo hurrà per Maria Acuti: la juniores del Biesse Carrera ha aperto ieri la “tre giorni marchigiana” cogliendo il quarto centro stagionale all’Internazionale Cycling Festival. A Porto San Giorgio (Fm) si è svolta la cronometro individuale e la forte atleta ostigliese ha ribadito le sue doti di specialista delle gare contro il tempo, chiudendo i 15 km del tracciato in 20’1” e lasciandosi la prima delle avversaria a una distanza di 54”. Ora è attesa da altre due prove in linea di rilievo internazionale, per completare il trittico in programma nelle Marche, che si terranno oggi sempre a Porto San Giorgio (Fm) e domani a Urbisaglia (Mc).

In sella oggi vi saranno anche gli Juniores: i ciclisti mantovani del Biesse Carrera e Ludovico Affini della Contri Autozai saranno alle prese con la competizione in programma a Puegnago del Garda (Bs); quelli del Nial Nizzoli, diretti in ammiraglia del tecnico virgiliano Maurilio Zeli, invece saranno impegnati in Toscana a Prato.

Domani sono previsti altri palcoscenici di un certo prestigio per i mantovani. Partiamo dagli Under 23: Stefano Leali del Biesse Carrera inizierà l’avventura nel Giro d’Italia Next Gen. Kevin Lanzarotto e Andrea Godizzi del Sissio Team ed Angelo Monister dell’Hopplà Firenze Petroli, invece, saranno alle prese con la gara di Gambellara (Vi).

Scendendo di categoria, domani a Olgiate Molgora (Le) si disputerà il campionato regionale lombardo per la categoria Juniores, mentre Simone Bolzoni del Nial Nizzoli Almo sarà al via della gara che si terrà a San Pietro in Gu (Pd). Nella cittadina padovana gareggeranno anche gli Allievi del Mincio Chiese. Per quel che concerne gli Esordienti, due saranno le mete: Nuvolento (Bs) per il campionato regionale e a Castiglione dei Pepoli (Bo). Infine i baby saranno alle prese con la gara in programma a Casaleone (Vr).

Paolo Biondo