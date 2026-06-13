Automobilismo – Solferino Rally Pecso sul podio a Este, Busto Arsizio e in Grecia

Solferino Passione e determinazione sono il punto di forza della Solferino Rally Pecso, che ha ottenuto numerosi podi di categoria nell’ultimo fine settimana di gare. In Grecia, al Baja Greece, Ambrosetti-Darchi su Canam Maverik X3, dopo tre giorni della gara più dura, valevole per il Campionato Tout Terrain, hanno chiuso con uno splendido terzo posto di categoria. Sulla pista di autocross di Este (Pd), per la gara del Trofeo Unicef, piazza d’onore rispettivamente per Savazzi su Speedcar Wonder e Arnaldini su Fiat 850 Coupè. Anche nel Formula Driver di Busto Arsizio, valevole per il Campionato Racing Off Road, hanno ottenuto il secondo gradino del podio Arena su Peugeot 106 Gr.A e Cimarosti-Coelati su Fiat Uno Turbo.