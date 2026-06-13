Calcio 2a Categoria – Rapid Viadana, mister Fabio Carlini raccoglie la sfida: “Obiettivo play off”

Dosolo La Rapid Viadana riparte da Fabio Carlini. Il nuovo tecnico della formazione rivierasca, impegnata nel campionato emiliano di Seconda Categoria, prende il posto di Giuseppe Galati, inizialmente confermato ma costretto a lasciare l’incarico per motivi personali. «La chiamata del presidente Benassi mi lusinga – racconta il nuovo allenatore -. È la mia prima esperienza in Seconda Categoria. Finora ho allenato l’Aics Guastalla in Terza, mentre da calciatore ho vestito la maglia del Suzzara. Dopo alcuni anni trascorsi in Emilia sono tornato in bianconero nel 2018, quando l’allenatore era Marco Goldoni. Successivamente sono entrato nello staff tecnico, ricoprendo il ruolo di vice con Accialini e facendo poi parte anche dello staff del Suzzara guidato da Agide Artoni». Carlini arriva con entusiasmo e idee chiare: «Credo che la Rapid Viadana, per quanto fatto vedere nella passata stagione, avrebbe meritato di giocare i play off. L’obiettivo resta quindi lo stesso anche per il prossimo campionato. L’ossatura della squadra sarà confermata e sono previsti almeno quattro nuovi innesti per aumentare qualità e alternative. Cercherò di portare qualcosa di mio, lavorando sugli schemi e sull’organizzazione di gioco. Poi, come sempre, sarà il campo a dare i verdetti».