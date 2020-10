ROMA (ITALPRESS) – Per la seconda settimana consecutiva “Latina” di Emma guida la classifica airplay. I dati EarOne vedono al secondo posto “Levitating” di Dua Lipa (+2) e sul terzo gradino del podio “Ricordami” di Tommaso Paradiso (+4). Completano la top 10 “La ragazza dei tuoi sogni” di Ligabue (quarto posto, -1), “Head & Heart” di Joel Corry (quinto posto, +3), “Hypnotized” dei Purple Disco Machine & Sophie and The Giants (sesto posto, -4), “Tick Tock” dei Clean Bandit & Mabel (settimo posto, -2), “Coco Chanel” di Gaia (ottavo posto, +1), “Rimmel” di Tiziano Ferro (nono posto, +2) e “The One That You Love” di LP (decimo posto, +4). Le tre più alte nuove entrate sono: “Bella storia” di Fedez (posizione 18), “911” di Lady Gaga (posizione 25) e “Crepe” di Irama (posizione 32).

