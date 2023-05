Pallavolo giovani – Trofeo del Garda: vincono Brescia e Verona

Mantova Si è svolta in terra virgiliana la 18esima edizione del Trofeo del Garda, manifestazione giovanile di pallavolo maschile e femminile, al quale hanno preso parte le selezioni di Trento, Brescia, Verona e Mantova.

Le gare del maschile (categoria Under 15) si sono disputate a Cerese e Bagnolo San Vito. Nelle prime sfide Mantova ha piegato 3-0 Trento, e Brescia col medesimo risultato Verona. Nella seconda tornata di partite, le seleziona scaligera ha messo sotto per 3-0 i ragazzi mantovani, mentre le rondinelle hanno prevalso per 3-0 sui trentini. Questi ultimi sono stati battuti 3-0 nell’ultima partita da Verona, mentre Mantova si è rifatta col 3-0 su Brescia. Lo stesso Brescia, Mantova e Verona (in quest’ordine) hanno chiuso a quota 6 punti; ferma al palo la selezione trentina. Per il quoziente punti il trofeo è andato ai bresciani. Le gare della fase femminile (categoria U14) si sono disputate alla palestra Boni e nell’impianto di Levata. Debutto vincente per il team mantovano, grazie al 2-1 su Trento. Stesso risultato per Verona-Brescia. Brescia si rifaceva subito piegando 2-1 Mantova, mentre le scaligere avevano la meglio su Trento per 3-0, che chiudeva la serie dei suoi incontri perdendo 3-0 col Brescia; la selezione virgiliana la spuntava per 2-1 su Verona. Verona (a lei il trofeo per il quoziente punti) e Brescia nell’ordine chiudevano a quota 6 punti, Mantova terzo a una lunghezza. Ultima Trento con all’attivo solo un punto. Nel complesso, anche quest’anno un’edizione riuscita.