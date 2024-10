Ciclismo – La Federazione virgiliana protagonista a Bevilacqua del Prestigio d’Oro Alè

Bevilacqua (Vr) Si è svolta mercoledì sera, al Castello di Bevilacqua (Vr), la cerimonia di premiazione del 29º Prestigio d’Oro Alè, per U23, e del Gp Windtex Sicurone, per gli Juniores. Alla cerimonia, allestita dal fondatore della challenge Agostino Contin, hanno presenziato anche esponenti dell’Fci mantovana, tra loro in particolare il componente della commissione nazionale benemerenze Adriano Roverselli e il presidente dell’Uc Ceresarese Simone Pezzini. Quest’ultimo in rappresentanza pure del suo team che nelle due rassegne ha allestito ben cinque delle otto gare svoltesi sulle strade virgiliane. Molti gli ospiti d’onore: Giada Borgato, Massimo Ghirotto e Silvio Martinello, candidato alla presidenza nazionale Fci alle prossime elezioni di metà gennaio 2025. La delegazione mantovana, a nome del comitato provinciale, ha consegnato un premio a questi tre big del ciclismo e all’allievo Brandon Fedrizzi, campione italiano di categoria. Altri riconoscimenti sono andati agli juniores campioni del mondo della pista Davide Stella e Alessio Magagnotti, e all’allievo Fedrizzi, come giovane promessa. L’edizione 2024 del Prestigio d’oro Alè è stata vinta dall’U23 Michael Cattani dell’Arvedi.