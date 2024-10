La Regione Lombardia finanzia il terzo lotto della Po.Pe.

SAN BENEDETTO PO La Regione stanzia i fondi necessari per il terzo lotto della Poggio-Pegognaga (o Po.Pe.) e quindi per quella che si può definire come la “tangenziale di Quistello”: questa è una delle tante notizie che sono state portate a San Benedetto in occasione degli Stati Generali delle Infrastrutture in Provincia di Mantova.

All’incontro, presieduto dall’assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche Claudia Terzi, hanno partecipato, oltre ad una serie di relatori che elenchiamo in un articolo a parte, il deputato della Lega Nord Andrea Dara, il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani e il sindaco di San Benedetto Po Roberto Lasagna con il giornalista Stefano Lorelli in veste di moderatore. In sostanza, ritornando alla Po.Pe., l’opera, per complessivi 8.9 milioni di euro, ha visto il via libera alla progettazione, anche grazie ad un accordo tra la Regione e la Provincia che ha visto lo spostamento dei due milioni di euro mancanti da quello che era lo stanziamento del 4° lotto, ovvero il tratto che collega Poggio Rusco a Quistello. Soddisfazione è stata espressa dai sindaci Gloriana Dall’Oglio (Quistello) e Fabio Zacchi (Poggio Rusco) cin quest’ultimo che auspica un’accelerazione anche per quello che è il quarto lotto. Arriva dopo anni un segnale positivo, anche se solo la realizzazione pure del quarto lotto trarrà fuori la Poggio-Pegognaga dal suo status di “incompiuta”.