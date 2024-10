Sabbioneta – Lavori alla linea elettrica, via agli scavi in strada Vespasiano

Sabbioneta Un altro nuovo cantiere si apre nel centro storico della piccola Atene. Oltre a quelli già avviati per gli immobili di proprietà della Fondazione Isabella Gonzaga e ai lavori in programma nelle frazioni di Villa Pasquali e Breda Cisoni, fino al 29 ottobre la centralissima via Vespasiano Gonzaga sarà interessata dai lavori di scavo necessari ad eseguire alcune opere lungo la linea elettrica. Per questo motivo l’amministrazione comunale, a cui fa capo il sindaco Marco Pasquali ha istituito il senso unico di marcia alternato dalle 8 alle 17.30, oltre al divieto di sosta e rimozione forzata presso i due stalli presenti presso il parcheggio di piazza d’Armi, sul lato Galleria, rivolti verso via Vespasiano, spazio necessario alla ditta Zecca di Bottanuco per posizionarvi i mezzi d’opera e i materiali di risulta. Come detto, salvo imprevisti, i lavori alla linea elettrica dovrebbero concludersi entro il 29 ottobre.

Ugo Boni