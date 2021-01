Leu “Conte punto di equilibrio, allargare la maggioranza”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa crisi gli italiani non l’hanno capita, non aiuta il paese in una fase così difficile, aperta da chi u giorno nega di averla voluta e il giorno dopo spiega i motivi. Siamo convinti che l’Italia abbia bisogno mai come ora di responsabilità istituzionale e coesione sociale, di un governo unito e affiatato”. Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Abbiamo indicato la nostra disponibilità a proseguire con il presidente Conte”, ha aggiunto.

“Noi abbiamo detto che consideriamo questa fase il premier Conte il punto più alto di equilibrio all’interno di questa maggioranza, consideriamo che lui possa allargare la base”, ha sottolineato il parlamentare. “Quando si apre una crisi al buio occorre muoversi con prudenza e con degli step, il primo è verificare se questa maggioranza e questo premier possa allargare questa base parlamentare”, ha proseguito Fornaro.

(ITALPRESS).