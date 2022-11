Milan, training camp a Dubai dall’11 al 20 dicembre

MILANO Il Milan viaggerà negli Emirati Arabi Uniti durante la pausa invernale del campionato per il Mondiale. Il tecnico Stefano Pioli e i componenti della prima squadra che rimarranno a disposizione del mister saranno a Dubai dall’11 al 20 dicembre per un training camp, che prevederà anche alcune amichevoli in preparazione alla seconda parte della stagione. I dettagli sugli avversari e le date verranno annunciati a breve.

Per il Milan si tratta della quarta visita a Dubai nel corso dell’ultimo anno, a dimostrazione dell’impegno e dell’interesse con il quale il club guarda al Medio Oriente e in particolare agli Emirati Arabi Uniti.