Motta “Delusione per la Champions, ma adesso ricominciamo”

TORINO (ITALPRESS) – “L’autocritica la faccio e la facciamo tutti

i giorni, tutte le scelte sono fatte per ottenere il massimo in

quel momento. La delusione di tutti esiste, è tanta, siamo tristi

perchè volevamo passare agli ottavi e non ci siamo riuscii. Ma

adesso ricominciamo, dobbiamo pensare alla gara di domani, ci

aspetta un’altra settimana impegnativa, dobbiamo essere svegli e

attenti come abbiamo sempre fatto”. Così il tecnico della Juventus Thiago Motta alla vigilia della sfida contro il

Cagliari, a distanza di tre giorni dall’eliminazione in Champions per mano del Psv. “Contro il Cagliari sarà complicato, conosciamo l’avversario, le difficoltà dell’ambiente e sappiamo che dobbiamo fare una grandissima partita per continuare in campionato il nostro percorso e il nostro grande obiettivo obiettivo oggi è quello di vincere domani. Oggi avrò l’ultimo allenamento per vedere le condizioni di giocatori che sono in dubbio se potranno esserci o no. La formazione di domani entrerà in campo con la massima tensione e impegno come abbiamo sempre fatto per meritare la vittoria” ha proseguito Motta, aggiungendo che non ci saranno Bremer, Milik, Cabal, Veiga e Kalulu”. Tornando all’eliminazione, per il tecnico bianconero “il Psv non è stato così superiore perchè le occasioni le abbiamo avute anche noi, ma alla fine ha meritato. Possiamo crescere come squadra in maturità, per capire cosa fare in qualsiasi momento”. Ma la direzione intrapresa è quella giusta e non si torna indietro. “Rispetto le opinioni di tutti ma vado avanti. La strada è quella giusta. Faccio sempre autocritica e ogni scelta la faccio nel momento per il bene della squadra. Se torniamo indietro nelle analisi, arriveremo a parlare anche sulle scelte del ritiro. Siamo delusi, tristi, non sono contento, nessuno lo è per l’eliminazione in Champions, ma bisogna guardare e andare avanti” ha ribadito Motta, che su Conceicao ha aggiunto che “è un ragazzo molto giovane, che ha fatto un’esperienza nell’Ajax che non è poco, perchè l’Ajax è una scuola importantissima, parlando di calcio mondiale. Ha fatto una grande esperienza anche nel Porto in una squadra che ha come esigenza di vincere perchè si tratta di una grande squadra ed è arrivato da noi e ci sta dando tantissimo, ma ci sono tanti margini di miglioramento. Può migliorare, ma la cosa più importante è il suo atteggiamento, perchè è un ottimo atteggiamento, è attento, ascolta, cresce, migliora. E’ un ragazzo

che fino ad oggi ci ha dato tantissimo nel presente e anche nel

futuro”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).