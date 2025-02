Calcio Serie B: MANTOVA-BARI (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Dopo il buon pareggio di Palermo, il Mantova di Davide Possanzini cerca la prima vittoria in casa del 2025. Avversario il Bari allenato da Moreno Longo, in lotta per un posto nei play off. Nell’Acm sono out gli infortunati Cella, Muroni e Ruocco. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-BARI 0-0

MANTOVA (3-5-2): Festa; Brignani, De Maio, Solini; Radaelli, Trimboli, Wieser, Burrai, Giordano; Mancuso, Mensah. A disp.: Sonzogni, Redolfi, Bani, Debenedetti, Fiori, Galuppini, Fedel, Artioli, Maggioni, Bragantini, Paoletti, Aramu. All.: Possanzini.

BARI (3-4-2-1): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Favasuli, Maita, Benali, Dorval; Bellomo, Maggiore; Bonfanti. A disp.: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Falletti, Pereiro, Saco, Favilli. All.: Longo.

ARBITRO:

RETI:

NOTE: Ammoniti: Radaelli. Calci d’angolo: 0-4.

Primo tempo

29′ Punizione battuta da Burrai: rasoterra che supera la barriera ma finisce tra le braccia di Radunovic.

27′ Punizione per il Mantova dal limite dell’area per fallo su Trimboli (meritevole di ammonizione).

24′ Ancora Bari in avanti con Bellomo che da posizione decentrata fa partire un diagonale: Festa blocca agevolmente.

21′ Occasione Bari! Obaretin su sviluppi da corner, calcia a botta sicura ma la difesa biancorossa ci mette una pezza e respinge.

20′ Il Bari fa collezione di calci d’angolo: già quattro.

16′ Radaelli è il primo ammonito del match, per intervento falloso su Dorval sulla trequarti.

13′ Pucino pesca Bonfanti davanti a Festa, efficace ripiegamento difensivo dei virgiliani che tolgono la palla all’attaccante barese.

11′ Dorval lavora bene un pallone sulla sinistra e mette al centro per Bellomo la cui conclusione sporca viene neutralizzata da Festa.

7′ Nulla di fatto dalla bandierina. Non si segnalano emozioni in questi primi minuti: tanto agonismo ma anche confusione.

6′ Primo corner del match, per il Bari.

5′ Bel colpo d’occhio al Martelli. Anche i distinti sono vicini al sold out.

4′ Il match è ripreso.

2′ Bellomo a terra dopo un contrasto. Staff medico in campo.

1′ La partita è cominciata.

Pre-gara

Mantova in maglia bianca, Bari in grigio. Saranno i pugliesi a battere il calcio d’inizio. Il Mantova attaccherà dal lato Cisa.

In tribuna stampa spicca la presenza dell’ex arbitro internazionale Daniele Orsato.

Nel Bari subito in campo Maggiore, presentato in settimana. Panchina per il mantovano Lasagna: in attacco c’è Bonfanti.

Una variazione nel Mantova rispetto all’undici schierato a Palermo: Wieser sostituisce Artioli a centrocampo.

Giornata grigia ma non fredda. Squadre in campo per il riscaldamento.