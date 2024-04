Ponti di primavera, un italiano su cinque si concederà una breve vacanza

ROMA (ITALPRESS) – Si avvicinano le festività per il 25 aprile e il 1° maggio e, oltre al loro valore storico e culturale, per molti italiani questo periodo rappresenta anche un momento per una breve pausa dalla routine quotidiana. Nel complesso, 1 italiano su 5 (il 19,5%) dichiara che approfitterà di questo ponte festivo per partire e concedersi una breve vacanza. 3 italiani su 4 di coloro che partiranno per questo lungo weekend staranno fuori di casa per al massimo 4 giorni, mentre 1 su 5 potrà permettersi circa una settimana di vacanza.La meta più ambita in questo contesto è rappresentata dalle località di mare, seguite dalle città d’arte e dalle visite ad amici e/o parenti. Non mancano poi le gite in montagna o una breve vacanza all’estero e la visita a città e capitali sia italiane che europee. Chi, invece, non partirà per alcuna vacanza cercherà di sfruttare questo periodo di pausa per concedersi soprattutto un pò di riposo e relax, passare un pò di tempo all’aria aperta e fare qualche gita giornaliera, oltre che approfittarne per sbrigare quei piccoli lavoretti in casa che vengono rimandati nel corso dell’anno. Infine, 1 italiano su 4 tra coloro che resteranno a casa lo farà prettamente per questioni economiche.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 23/04/2024 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

– foto Euromedia Research –

(ITALPRESS).