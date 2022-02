Rugby Top 10 – Il Viadana torna alla vittoria sul fanalino Lazio

VIADANA Il Viadana torna a giocare allo Zaffanella dopo quasi due mesi e ritrova la vittoria sul fanalino Lazio. Si porta a casa 4 punti, ma lascia il bonus difensivo ai biancazzurri, complice anche un rosso a Stavile, che condiziona il finale di gara. Grande gara del tallonatore Ribaldi, autore di tre mete.

Rugby Viadana-Lazio Rugby 46-38

Marcatori: p.t.: 3’ cp Zaridze (3-0), 6’ cp Cozzi (3-3), 17’ cp Cozzi (3-6), 20’ cp. Zaridze (6-6), 32’ cp. Donato (6-9), 37’ m. Ribaldi tr. Zaridze (13-9), 40’ m. Stavile tr. Zaridze (20-9)

s.t.: 41’ m. Ribaldi tr. Zaridze (27-9), 48’ cp Cozzi (27-12), 50’ m. Ribaldi tr. Zaridze (34-12), 57’ m. Stavile tr. Zaridze (41-12), 63’ m. Herrera tr. Cozzi (41-19), 69’ m. Cozzi tr. Cozzi (41-26), 70’ m. Zottola (46-26), 76’ m. Herrera tr. Montemauri (46-33), 82’ m. Rosario (46-38),

Rugby Viadana Zaridze, Massari (56’ Ceballos), Modena, Jannelli, Stavile, Ferrarini (56’ Apperley), Gregorio (60’ Jelic), Locatelli, Boschetti (56’ Rossi), Wagenpfeil, Caila (47’ Zottola), Schinchirimini, Denti Ant. (57’ Mignucci), Ribaldi (66’ Gamboa), Sassi (47’ Schiavon). All.: Fernàndez/Gamboa.

Lazio Rugby Cozzi, Donato, Cruciani, Pancini (60’ Gianni), Santarelli (19’ Herrera), Montemauri, Loro (70’ Cristofaro), Asoli (52’ Parlatore), Marucchini (66’ Ulisse), Donato, Riccioli, Margin, Gentile (56’ Criach), Rosario, Leiger. All.: De Angelis.

Arbitro Boraso (Rovigo). AA1 Franco (Pordenone), AA2 Vinci (Rovigo)

Quarto Uomo: Bruno (Udine).

TMO: Roscini (Milano).

Note Giornata nuvolosa, Campo in perfette condizioni Spettatori: 1100 circa. Cartellini: 55’ giallo Marucchini (Lazio Rugby 1927); 73’ rosso Stavile (Rugby Viadana 1970). Calciatori: Zaridze (Rugby Viadana 1970) 7/8, Cozzi (Lazio Rugby 1927) 6/9, Donato (Lazio Rugby 1927) 1/1, Montemauri (Lazio Rugby 1927) 1/1. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 4 – Lazio Rugby 1. Player of the Match: Ribaldi Giampietro (Rugby Viadana 1970).